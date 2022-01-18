Koronavirüs salgınıyla normalleşme kapsamında aşı olmayan ya da ilk dozdan sonra aşılarını tamamlamayan vatandaşlar için kamu binalarına girişten tiyatro ve sinema girişlerine kadar pek çok alanda istenilen PCR testi zorunluluğuna ilişkin şartlarda değişiklik yaptı.

Alınan son karara göre uçakla seyahat edecek olan aşı süreci tamamlanmamış veya hiç aşı olmamıi vatandaşlar son 180 gün içinde hastalığı geçirmemişlerse PCR testi vermeye devam edecek. PCR testi sonucunun ne kadar sürede çıktığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte PCR testi nedir ve nasıl yapılır sorusunun cevabı ve PCR testi süresi