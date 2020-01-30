Pazarlama yöneticilerinin maaşları tavan yaptı

HABERTURK.COM

Türkiye’nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi Araştırması, adayların kritik CMO başarı kriterlerindeki performanslarının araştırma danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenerek 1 Şubat’ta yayımlanacak. En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü MO Summit 2020’de gerçekleşecek.

Zirve’ye; Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CMO'ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve alanın uzmanı basın mensupları katılacak.

Öte yandan, BMI organizasyonuyla DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliğiyle 2016 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi üzerinden yapılan araştırma serisinde en iyi pazarlamacıların Boğaziçi Üniversitesi’nden çıktığı belirlendi. Listede yer alan CMO’ların yüzde 28’i Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesini yüzde 18’lik oran ile İTÜ ve yüzde 12’lik oran ile İstanbul Üniversitesi takip ediyor.

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 10,3’ünü yönetiyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 25’i buluyor. Bu seneki araştırmanın sonuçlarına göre bu oranların artması bekleniyor. Beklenen bu artış oranı, CMO’ların şirketlerde artan değerinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise bir önceki yılda En Etkin 50 CMO listesinde yer alanların yüzde 30’unun Türkiye’de kurulmuş markalarda görev almış olması.

CMO MAAŞLARI TAVAN YAPTI

Üst düzey yönetici araştırma şirketi DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya, "Dijitalleşme, satış ve pazarlama alanında oldukça önemli bir hale geldi. Firmalar düşük maliyetlerle geniş kitlelere ulaşabilmek için dijitali stratejilerinin baş kösesine oturtmuş durumda. Aynı şekilde pazarlama departmanları da şirketlerin strateji koltuğunda oturmaya başladılar. Artık operasyondan çıkıp stratejik koltuklarda ve icra kurullarında önemli roller üstleniyorlar. Yeni dünyanın rekabet ortamında CMO – üst düzey pazarlama yöneticisi yükselen departman olarak dikkat çekiyor. Pazarlama yöneticilerinin yıllık paketleri yan hakları dışında 600.000 ile 1.800.000 TL arasında değişmekte. Bu maaş skalası ve yüksek terfi hızları pozisyona verilen önemi gösteriyor." dedi