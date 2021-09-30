Eski kocadan kanlı pusu! Pazarda dehşet!

İstanbul Kartal’da dün akşam saatlerinde kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Gittiği pazardan evine dönen Semiha Sanlı (55), iddiaya göre evinin önünde kendisini bekleyen eski kocası ile karşılaştı. Saldırgan adam, belinden çıkardığı silah ile Sanlı’ya 3-4 el ateş etti.
PAZARA GİREREK HAYATINI KURTARDI
İHA'da yer alan habere göre kurşunlardan birinin koluna isabet ettiği kadın can havliyle kaçmaya başladı. Eski koca da kadını arkasından giderek takip etti. Kadının pazar alanına girmesiyle panikleyen saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı kadına, olaya şahit olan pazarcı esnafı ile çevredeki vatandaşlar yardım etti.
ESKİ KOCA OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay yerinde sinir krizi geçiren yaralı kadının koluna çevredekiler tampon yaptı. Akabinde de yaralı kadın olay yerine gelen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırgan eski kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
"BİZ ZOR KURTARDIK MÜDAHALE ETTİK"
Olaya tanık olan pazarcı esnafı Samet Aris, “Bizim tezgahın arkasında bir hanımefendi evine gidiyordu. Bir adam geldi şapkalı. Üç tane mermi sıktı. İkisi boşa gitti. Birisi hanımefendinin koluna geldi. Hanımefendi de direkt kendini pazara attı. Biz zor kurtardık, zor müdahale ettik” dedi.
"KURŞUN KOLUNDAN GİRİP ÇIKMIŞ"
Yaralı kadına müdahale edenlerden Bülent Reis, “Kadın pazara doğru koşmaya başladı. Telaştan tekrar geri dönünce ben kadını durdurdum. Kadının söylemesine göre eski kocası sıkmış. Kolundan yaralandı. Tamponunu yaptık sonra ambulans geldi. Pazarcı arkadaşlarla hep beraber ambulansa koyduk. Kadın pazara doğru koşmaya başladı. Kolundan girmiş çıkmış” şeklinde konuştu.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaralı kadının pazarda sinir krizi geçirdiği ve çevredekilerin de yaralı kadının koluna tampon yaptığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı kadın sinir krizi geçiriyor. Çevredekiler de yaralı kadının kolunu tampon yaparak kadına yardım ediyor.
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