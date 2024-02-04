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        Haberler Yemek Yapma Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi: Çıtır çıtır pişi tarifi!

        Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi: Çıtır çıtır pişi tarifi!

        Çıtır çıtır pişi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda hazırlanışının basitliğiyle de öne çıkıyor. Kahvaltı sofralarına neşe ve lezzet katan bu tarif, özellikle ailece geçirilen hafta sonu kahvaltılarını unutulmaz kılıyor. İster peynir, ister reçel, isterse de bal ile servis edilsin, çıtır çıtır pişi, Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri olarak sofralardaki yerini koruyarak her damak zevkine hitap ediyor. İşte leziz pişi tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:01
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        Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi!
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        Hafta sonları, özellikle de pazar kahvaltılarında sofraların vazgeçilmezi haline gelen çıtır çıtır pişi, sıcacık bir lezzet şöleni sunarak güne enfes bir başlangıç yapmanın anahtarıdır. Türk mutfağının sevilen kahvaltı alternatiflerinden biri olan pişi, hamurunun hafif kabarması ve altın renginde kızarmasıyla tanınır. Mis gibi kokusuyla evinizi sararak sizi kahvaltı sofrasında sıcacık bir atmosfere davet eden çıtır çıtır pişi tarifini sizler için derledik.

        PİŞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

        Pişi için gereken malzemeler şu şekildedir;

        • 2 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 su bardağı süt
        • 1 adet yumurta
        • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

        PİŞİ NASIL YAPILIR?

        • Un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
        • Sütü, yumurtayı ve sıvı yağı ekleyin ve karıştırın.
        • Hamuru yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.
        • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
        • Kızgın yağda kızartın.
        • Pişiler kızardıktan sonra kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın.
        • Sıcak olarak servis yapın.
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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