Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi: Çıtır çıtır pişi tarifi!

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Hafta sonları, özellikle de pazar kahvaltılarında sofraların vazgeçilmezi haline gelen çıtır çıtır pişi, sıcacık bir lezzet şöleni sunarak güne enfes bir başlangıç yapmanın anahtarıdır. Türk mutfağının sevilen kahvaltı alternatiflerinden biri olan pişi, hamurunun hafif kabarması ve altın renginde kızarmasıyla tanınır. Mis gibi kokusuyla evinizi sararak sizi kahvaltı sofrasında sıcacık bir atmosfere davet eden çıtır çıtır pişi tarifini sizler için derledik.

PİŞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Pişi için gereken malzemeler şu şekildedir;

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

PİŞİ NASIL YAPILIR? Un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Sütü, yumurtayı ve sıvı yağı ekleyin ve karıştırın.

Hamuru yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Kızgın yağda kızartın.

Pişiler kızardıktan sonra kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın.

Sıcak olarak servis yapın.

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