Pazar günü Ay Tutulması var! İşte burçlara etkileri

Günlük, aylık ve haftalık burç yorumlarının yanı sıra gezegen hareketleri her daim ilgi çeken konuları oluşturuyor. Peki bu hafta gezegenler burçlar için neler söylüyor? Geçtiğimiz haftalarda başlayan Merkür ve Neptün retroları daha dikkatli adım atmamız gerektiğinin sinyalini vermişti. Bu hafta sonu da Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana geliyor. 5 Temmuz’da meydana gelecek Ay Tutulması para ve finans konularında tüm burçları etkiliyor. Çalışkan, planlamayı seven ve gelecekte ne olacağını ön görmek isteyen Oğlak burcunda gerçekleşecek tutulma ile birikim yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca ufak tefek sağlık sorunlarına da dikkat etmekte fayda var. Ay Tutulması’nda bazı yatırımlar yapmak isteseniz de atılacak imzalara dikkat etmelisiniz. Çünkü devam eden Merkür gerilemesinde aksilikler doğabilir. İş konusundaki gerginlik ve hırs da aile içinde çatışmalara sebep olabilir. Ancak hep olumsuz olaylar yaşanmayacak elbette… Ay Tutulması’nda ve onu takip eden 10 günlük süreçte tatil planları yapabilir, hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Peki 5 Temmuz'daki Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Cevabı haberimizde…