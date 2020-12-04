Payitaht "Abdülhamid" dizisi 128. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 129. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 128. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Abdülhamid devlete sadık ailelerin ölümündeki perde arkasını öğrenmeye çalışır. Manyas için çember artık daralmaktadır. Manyas, sultanın üzerine gelmesinden endişe etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken Abdülhamid tespit ettiği telefon üzerinden bir sürprizle karşılaşır. Eşref Aziz artık yeni düşmanı ile karşı karşıyadır.

İntikam için Payitaht’a gelen düşmanının yöntemleri bugüne kadar karşılaştıklarından farklıdır. Söğütlü, Nadir ve Asaf’ı kurtarmak için çaba sarf edecek olan Eşref Aziz’i pek çok zorluk beklemektedir.



Bidar hayatındaki en değerli varlığı, hünkarı hayal kırıklığına uğratmıştır. Yaptığı hatanın telafisi olmadığını da bilmektedir. Cezasını kendi verir. Naime ne kadar çabalasa da annesini verdiğini karardan döndüremez. Bidar haremde taşları yerinden oynatır, Abdülhamid’in saadeti için kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapar.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 129. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...