Fenomen dizi Payitaht Abdülhamid 125. bölüm dün akşam saat 20.00'de, TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Abdülhamid'in hastalığının damga vurduğu Payitaht Abdülhamid 125. bölümde neler oldu? İşte dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen Payitaht Abdülhamid 126. bölüm fragmanı...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 126. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 125. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet Paşa’nın Mason Paşa olduğuna dair ihtimaller iyice güçlenir. Uzun zamandır rahatsız olan Abdülhamid Han’ın hastalığı yeniden nüksetmiştir. Devletini yalnız bırakmamak için hasta yatağından kalkan Sultan Abdülhamid düşmanlara fırsat vermek istemez.

Zakaryan’ların amele cemiyeti üzerinden kurdukları oyuna dahil olan Eşref Aziz ve ekibi için işler yolunda gitmez. Kaşgarlı Nadir’in kolu kırılmıştır. Eşref Aziz çareyi ringe çıkmakta bulur.

Abdülhamid’in yatağa düştüğünü öğrenen Bidar için artık zaman durur. İyileşmesini beklerken kocasının yanından bir dakika olsun ayrılmaz. Abdülkadir, Naime ve Zekiye de babalarını kaybetme korkusu içindedirler. Bidar, Abdülhamid’in hastalığının bir süredir devam ettiğini öğrense de, yine bir suikast girişimden şüphe eder. Fatma da kardeşi Aliye’nin ne işler çevirdiğini öğrenmek için peşindedir.