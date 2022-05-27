Atatürk belgeselinin galası yapıldı

"Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu"na adlı belgesel, gösterime 27 Mayıs'ta girecek. Mert Baymak, Aycan Balkan, Meral Navdar ve Ziver Navdar'ın oyuncu olarak yer aldığı belgesele Müjdat Gezen, Bedri Baykam, Selin Söğütlügil, Nefise Karatay, Şebnem Schaefer, Ege, Gamze Lim ve Görkem Uludüz ise duygusal anlatıcı olarak katkıda bulundu.
Gala gecesinde Ege, Bornova Marşı'nı seslendirdi. Belgeselin yapımcısı Görkem Uludüz, “Benim için adeta büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğü bir onur gecesiydi. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü farklı yönleriyle ele aldığımız belgesel filmimiz "Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu", 27 Mayıs tarihi itibariyle sinemalarda olacak. Bu anı yaşayabilmemde emeği geçen tüm dostlara canı gönülden teşekkür ederim. Öncelikle 2013 yılında hayata gözlerini yuman ancak inanıyorum ki hayatımın her anında benimle olmaya devam eden canım babama ve bu onur gecemde beni yalnız bırakmayan annem, kardeşim ve değerli aileme minnetlerimi sunuyorum. Anne ve babamın bizlere bıraktığı en büyük miras olsa gerek içimizde bu Atatürk sevgisi. Aynı şekilde projemizin başından sonuna her daim benimle olan Atatürk’ün amcazadesi Selin Söğütlügil Hanımefendi, çok değerli hocam Bedri Baykam, Müjdat Gezen hocam, dosttan öte ailemin adeta bir parçası olan Nefise Karatay ve Şebnem Schaefer, çok değerli insan Gamze Lim Hanım ve büyük kazanımım Ege Bey başta olmak üzere, oyuncularımız Mert Baymak, Aycan Balkan, Ziver Navdar, Meral Navdar, Kaya Deniz Yalçın, Berke Swec ve yönetmenim Onur Ögden'e bir borç bilirim. Hep birlikte çok güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyorum. Gazi'nin Büyük Tablosu Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girmeye hazırlandığımız bu dönemde ortak değerlerimizi hatırlatmak istedik! Renklerimiz, tercihlerimiz ve yaşamlarımız her ne kadar farklı olsa dahi, Atatürk hepimizin ortak değeridir ve asla bir siyasi yönün simgesi değildir. Ne zaman ki biz toplumca bu ortak değerimiz etrafında tekrar buluşuruz, işte o gün her anlamda güzel bir geleceğe ve aydınlık yarınlara merhaba diyebiliriz" dedi.
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