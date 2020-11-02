Paulo Coelho'dan İzmir'e bağış

Yazar Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

Coelho, Twitter hesabından Kuran’ın İnşirah Suresi’nde yer alan, "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetini paylaşarak, "Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir” ifadelerini kullandı.