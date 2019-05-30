Çalışanlarını tokatlayan patron böyle görüntülendi

Habertürk Haber Merkezi’nden Nihat Uludağ’ın haberine göre, Beşiktaş Polis Merkezi’nde 13 Nisan günü ifade veren mekan sahibi Şahin Ş., çalışanları müşteriler içeri girdiğinde ayağa kalkmaları için uyardığı ve o an sinirlendiği için çalışanları darp ettiğini söyledi.

'KENDİNİ SAVUNCA İSTEM DIŞI KENDİMİ KAYBETTİM'

Habertürk, şüpheli Şahin Ş.’nin poliste verdiği ifadeye ulaştı. Şahin Ş., kendini şöyle savundu:

“Olay günü bilet satılan bölümden geçerken, şikayetçi Gaye Akıl'a 'müşteriniz girdiği zaman saygıda kusur etmeyin, esnaflığın kuralıdır. Diyerek nasihat verip geçtim, ben oradan geçmiştim, ben kapıdan girerken de ayağa kalkmadığı için bunu benim için değil, veli nimet saydığımız müşteri için yapılmasını gerektiğini anlatmak üzere geri döndüm. Zaten bu yaşananlardan dolayı moralim bozuktu, ben nasihat etmek istedim ancak geri döndüğümde bu iki kişinin alaycı tavırla karşılaması, benim bilet kesen Enver Doygun ile diyalog kurmak istediğim sırada yanındaki Gaye Akıl'ın bu kişiyi savunur tarzda müdahale etmesi üzerine, istem dışı kendimi kaybettim, istemediğim bu hadise meydana geldi. Ben yüksek tansiyon hastasıyım, bu konuya ilişkin raporum vardır, ilaç kullanıyorum, son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuz durumlar rahatsızlığımı tetikledi. Sonucunda az önce söylediğim gibi istemediğim böyle bir durum yaşandı. Söz konusu olay, işletmenin kendi mali durumuyla ilgili olumsuz hal almasından kaynaklı benim ani öfke patlamamla sonuçlandı, böyle bir olay yaşansın istemezdi, daha önce söylediğim gibi şikayetçilerle öncesinden herhangi bir şahsi husumetim söz konusu değildir, böyle bir olayın yaşanmasını gerçek anlamda istemezdim. Yaşananlardan dolayı üzüldüm pişmanım”

"BİR DAHA BURAYA GELİRSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜM"

“Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş. çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu.

Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı. Gaye Akıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre iş yeri sahibi, “Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım” diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl, saldırgandan şikayetçi oldu. Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Akıl, kamuoyundan destek istedi. Daha önce aynı mekanda güvenlik görevlileri tarafından üniversite öğrencileri darp edilmişti.

ADLİ KONTRO ŞARTIYLA SERBEST

Şahin Ş, işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Kendisini görünce ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanları darbettiği iddia edilen şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.

Adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şahin Ş, mahkeme sorgusunun ardından, "haftada bir gün evine en yakın güvenlik merkezine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patronunun saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Şahin Ş.'nin çalışanlarının bulunduğu masaya gelip bir anda tokat attığı görülüyor. Bir süre sonra aralarında tartışma devam ediyor ve köşeye kıstırdığı Gaye Akıl’a defalarca tokat attığı güvenlik kameralarına yansıyor. Daha sonra mekanın dışına çıkan Enver isimli çalışanına şiddet uygulamaya devam ettiği görülüyor.

Bu arada saldırıyı gerçekleştiren Şahin Ş.nin mülk sahibi olduğu, 'DorockXL' adlı işletmenin sahiplerinin dayak olayının ardından mekandan yatırımlarını çektiği iddia edildi. İşletme hukuki süreçte çalışanlarının yanında olduğunu ifade etti.

DÖVÜLEN KADIN ÇALIŞAN KONUŞTU

Beşiktaş'ta eğlence mekanında mülk sahibi tarafından darp edilen bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl, o akşam neler yaşadığını anlattı.

Bilet satış bölümünde çalışan darp edilen Gaye Akıl o akşam yaşadıklarını anlattı. Akıl, "19 Nisan gecesi Beşiktaş'taki eğlence merkezimizde yabancı bir grubu ağırlamak üzere bilet gişesinde bir arkadaşımla beraber çalışmaktaydım. Bilet gişesinde yoğunluk olmadığı için arkadaşımla konser üzerine sohbet ederken bir anda mekanın mülk sahibi Şahin Şeker geldi ve arkadaşıma ayağa kalkmasını söyledi. Arkadaşım ayağı kalktı. Ne olduğunu anlayamadan bir tane tokat attı. Sonra bir anda bana hışımla dönerek masaya vurdu ve 'ayağa kalkacaksın' dedi. Ki zaten ben o anda korkudan ayağa kalkmıştım. Sakin olmasını, geldiğini görmediğimi söylerken bir anda tokat atmaya başladı bana. Sürekli sakin olması için özür diledim. Geldiğinizi görmedim dememe rağmen art arda tokat atmaya başladı." dedi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM AYAKLARINI KIRARIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ"

Akıl şöyle devam etti:

"Bir an önce oradan çıkmak zorunda hissettim kendimi. Dışarı çıkmak üzere kapıya doğru yöneldim. O anda arkamdan bağırmaya başladı. 'Bir daha buraya gelirsen seni öldürürüm. Ayaklarını kırarım.' diyerek hakaretler, tehditler, küfürler etmeye başladı. Gayri ihtiyari, döndüm baktım ben de. Nasıl yaptı bilmiyorum, bir an

a saçıma yapıştı arkamdan. Kafamı sallayıp duvara, cama vurdu. Baya sarstı beni itekledi, tekme attı. Yanımdaki arkadaşım beni korumaya çalışırken ona yine hamleler yapmaya başladı. Diğer bir arkadaşım ona sarılarak beni onun elinden kurtarmaya çalıştı. Ama yapamadık nasıl bir kuvvet vardı o anda bilemiyorum. O arada tam oğlu kapıdan içeri girdi saçımdan sürüklerken beni. Göz göze geldik ama hiçbir şey yapmadı. Sadece baktı. Kendi elemanı olan otopark görevlisi de hiç müdahale etmedi. Sonra kapıyı açtı ve beni iterek dışarı attı. O arada markamızın sahibi, işletmeci, patronum geldi duyar duymaz. Ne olduğunu anlayamadı bir anda. Marka sahibi 'Şu anda burada işimiz bitmiştir. Toplanın arkadaşlar gidiyoruz.' dedi ve biz birlikte oradan dışarı çıktık."

"SOSYAL MEDYADAN SESİMİZİ DUYURMAYA KARAR VERDİK"

Olaydan sonra hastaneden darp raporu alıp, sonra karakolda ifade veren Akıl, "İfademi verdim. Kamera kayıtlarına karakola teslim ettim. Olaydan 3 gün sonra Şahin Şeker'in ifade vermek için karakola gittiği bilgisini aldım. Fakat sonra herhangi bir süreç işlemedi. 15 gün sonra savcılığa gittik avukatımızla beraber. Dosyanın savcılığa gelmediğini öğrendik. Sonra yeniden ifade verip kamera kayıtlarını savcılığa teslim ettik. Onun üzerinden 20 gün geçti hala dönüş olmadı. Böyle olunca en sonunda sosyal medyadan sesimizi duyurmaya karar verdik. Sürecin bir an önce başlaması gerekiyordu. Ve dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden kendi sayfamdan bunu paylaştım. 24 saat geçmeden Şahin Şeker gözaltına alındı. Şu andaki durumunu bilmiyorum." diye konuştu.

"EVDE TEK BAŞIMA KALAMIYORUM"

Gaye Akıl, "O anda hiçbir tepki veremedim zaten dondum kaldım. Ne müdahale edebildim. Sadece sürekli özür dilediğimi hatırlıyorum. Geldiğini görmediğimi söyledim. Olayın şokunu daha sonra yavaş yavaş atmaya başladım. Hala olayın etkisindeyim aslında. Ona benzeyen birini gördüğümde sokakta panik oluyorum, korkuyorum. Evde tek başıma kalamıyorum. Kapıları 3 kere kilitliyorum. Korkuyorum açıkçası. Şu saatten sonra bana bir şey yapar mı bilmiyorum. Tedirgin oluyorum, çocuğum var evde. O yüzden çok huzurlu değilim. Ama biliyorum ki arkamda çok büyük bir ailem var markam var. Onların bünyesinde çalışmaya devam ediyorum. Yazılı ve görsel basından sosyal medya üzerinden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Gaye Akıl, "Mahkemeye çıkmayı bekliyorum. İfadesini duymak istiyorum ne dediğini bilmiyorum çünkü. Neden böyle davrandığını öğrenmek istiyorum kendi ağzından. Ve ceza almasını istiyorum. Topluma örnek olmasını istiyorum." dedi.