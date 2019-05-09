Patrick Melrose'un öyküsü tamamlanıyor

09 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çağdaş İngiliz edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan ve özellikle geçen yıl büyük ses getiren dizisiyle tüm dünyada fenomen olan “Patrick Melrose” roman serisi 'Anne Sütü' ve 'En Sonunda' ile tamamlanıyor.Aynı adlı dizide 'Patrick Melrose'u Benedict Cumberbatch canlandırmıştı.
Edward St. Aubyn’in bol ödüllü, yarı otobiyografik romanları, hem incelikli üslubu ve ironisi hem de insancıl duyarlılığıyla dikkat çekiyor. 1960’larda başlayan romanlar Melrose’un travmatik çocukluğunu, 1980’lerin New York’undaki bunalımlı gençlik günlerini ve 2000’li yılların İngiltere’sindeki olgunluk dönemini anlatarak bir kuşağın panoramasını sergiliyor.
Edward St. Aubyn
Katledilen masumiyeti, yozlaşmış üst sınıf yaşantısını, travmalı aile ilişkilerini ve yeniden kazanılan sevgiyi anlatan serinin önceki kitapları 'Unut Gitsin', 'Kötü Haber', 'Biraz Umut' geçen yıl yine Can Yayınları etiketiyle yayınlanmıştı.
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Anne Sütü
Anne Sütü’nde, bir zamanların şanlı ve varsıl Melrose ailesi artık zor durumdadır. Patrick tutulmayan sözler, ailevi sorumluluklar ve bir intihar girişiminin yol açtığı sorunlarla boğuşmaktadır. Ailenin diğer fertleri de iyi durumda değildir; eşi Mary, annelik görevlerinin yükü altında günbegün yıpranırken Patrick’in annesi kendini adamakıllı bir yeni çağ cemiyetine kaptırmış, küçük oğul Robert ise, yaşına rağmen çevresinde olan bitenleri kavrayacak zekâ ve duyarlılık sergilediğinden endişe kaynağı haline gelmiştir. Buna karşın aile kötü geçmişiyle mücadelesini sürdürürken yeni kuşak beraberinde farklı bir duyarlılık ve değişim potansiyeli getirmektedir.
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En Sonunda
Aile yakınları, akrabalar ve düşmanlar annesini son yolculuğuna uğurlamak için toplandığında, Patrick Melrose ebeveynsiz bir yaşamın hep hayalini kurduğu özgürlüğü getirip getirmeyeceğini düşünmektedir. Ancak defin töreninin ardından aile fertlerinin son bir kez bir araya geldiği, sosyal açıdan hassasiyetler ve korkularla dolu buluşmada, birbirini izleyen sessizlik ve gürültülerin arasında, Patrick en sonunda yeni bir akıntının, yeni bir tür selamet ihtimalinin varlığını hissetmeye başlar.
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