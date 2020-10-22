Akşam yemek sofralarınızı taçlandıran pirinç pilavını hep aynı şekilde değil de bu sefer her patlıcanlı olarak yapalım. Yapımı oldukça pratik olan patlıcanlı pilav, tadan herkesten tam not alacaktır. Sizlerde sade pilavdan sıkıldıysanız patlıcanlarla pilavını şenlendirebilirsiniz. Damaklarda iz bırakacak patlıcanlı pilav tarifine geçelim.
Patlıcanlı Pilav İçin Gereken Malzemeler:
2 adet kemer patlıcanı
Patlıcanları kızartmak için sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı pilavlık pirinç
3 su bardağı sıcak su
1 adet kuru soğan
1 adet domates
Tuz
Karabiber
1 avuç dolmalık fıstık
Dereotu
Patlıcanlı Pilav Yapılışı:
Patlıcanlı pilav yapmak için, öncelikle patlıcanlar alaca soyulur.
Küp küp doğranır.
Tuzlu suda, 20 dakika kadar bekletilir.
Daha sonra kurulanır.
Sıvıyağ olan bir tavada, patlıcanlar kızartılır.
Kağıt havlu serili bir tabağa alınarak, fazla yağı çektirilir.
Bu arada pirinçler, ılık tuzlu suda bekletilir.
Ardından pilavı pişireceğiniz tencereye, tereyağı ve sıvıyağ aktarılır.
Küçük küçük yemeklik doğranan soğan eklenerek, hafifçe kavrulur.
1 avuç kadar dolmalık fıstık da eklenerek kavurmaya devam edilir.
Domatesin kabuğu soyularak rendelenir.
Kavrulan soğanlara ilave edilir.
Süzdüğünüz pirinçler eklenir.
Kavurmaya devam edilir.
En son kızarmış patlıcanlar, tuz ve karabiber eklenir.
3 su bardağı sıcak su da eklenip, tencerenin kapağı kapatılır.
Önce yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlayınca kısık ateşte pişmeye bırakılır.
Pilav suyunu tamamen çekince, demlenmesi için kapağın altına temiz bir kağıt havlu serilir.
Demlenmesi sağlanır.
Patlıcanlı pilavımız servise hazır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
İlk olarak patlıcanları doğradıktan sonra tuzlu suda bekletmelisiniz.
Bu işlem patlıcanlarınızın acısının çıkmasını sağlayacaktır.
Pirinçlerinizin nişastasının gitmesi ve daha kolay pişmesi için yarım saat kadar tuzlu ılık suda bekletmelisiniz.
Eğer kullanıyorsanız pilavınızı tereyağı ile yapmak pilavınızı hem parlak yapacak hem de daha lezzetli yapacaktır.
Ancak kullanmıyorsanız onun yerine margarinde kullanabilirsiniz.
Pilavınızı tavuk suyu ile yaparsanız, daha lezzetli olacaktır.
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