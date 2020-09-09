Yemeklerin yanına özellikle kuru fasulye ile birlikte turşu çok güzel gidiyor. Fakat bazı turşular kavrularak yapıldığı zaman daha da lezzetli oluyor. Patlıcan turşusu, içindeki sebzelerle birlikte kurulduğu zaman ağza dolu dolu gelen lezzeti ile tadına doyum olmuyor.
Patlıcan Turşusu İçin Gereken Malzemeler:
7-8 adet patlıcan
3-4 adet biber
2-3 adet havuç
1-2 adet iri domates
7-8 diş sarımsak
3-4 yaprak lahana
Yarım demet maydanoz
2-3 adet kereviz sapı
Patlıcan Turşusu Yapılışı:
Öncelikle patlıcanların sap kısımlarını tam dipten kesin.
Büyük bir tencerenin içerisine bir avuç tuz katarak, kaynayan suda yumuşayana ve rengi değişene kadar yaklaşık 10 dakika kaynatın.
Patlıcanların içini doldurmadan önce temiz bir bezle iyice kurulayın.
İçlerindeki suyun iyice boşalmasını sağlayın.
Patlıcanların içlerini dolduracağınız tüm sebzeleri rendeleyin.
Tüm malzemenin içine uzun jülyen usulü kesilmiş havuçları da dahil edin.
Hepsini elinizle harmanlayın.
Harmanladığınız bu iç malzemeleri patlıcanların içine doldurun.
Malzemelerin çıkmaması için patlıcanları bir iple bağlayın.
Arzu ederseniz en üstüne de maydanoz koyabilirsiniz.
Turşunuzun suyunu hazırlamak için kavanozun alacağı kadar su ekleyin.
Litre başına 1,5 kaşık kaya tuzu gelecek şekilde, ayarlayarak suyunu da kaynatın.
Soğuduktan sonra yaklaşık 5 kiloluk cam turşu kavanozuna %10 kadar su ilave edin.
Ortalama 1-2 su bardağı sirke yeterli gelecektir.
Turşu patlıcanları kavanozunuza yerleştirin.
Soğuyan sirkeli tuzlu turşu suyunu kavanoza doldurun.
Kapağını kapatmadan önce maydanoz ve kereviz saplarını ve sarımsakları ekleyin.
Yaklaşık olarak 25 gün sonra turşunuz hazır olacaktır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Turşunun suyunu hazırlarken mutlaka suyu kaynatın.
Kireci gitsin.
Turşunuz yumuşak ve kötü olur.
Şaşal su ise kullanmayın.
Turşunuzu kurduktan sonra serin bir ortamda bekletin.
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