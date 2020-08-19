Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 4. Katındaki mutfak bölümünde bulunan buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, mahalle sakinleri de sokağa inerek, itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi.

Yangında 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.