Patlamamış 'su altı bombası' panik yarattı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Büyüktaşhane Mahallesi'nde öğle saatlerinde sahil kenarından geçenler, dış yüzeyi paslanmış metal bir objenin kıyıya vurduğunu fark etti.

İhbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, objenin birkaç metre uzaklığına güvenlik şeridi çekip, kimseyi yakınına yaklaştırmadı. Uzmanlar tarafından ilk belirlemelere göre 'su altı bombası' olduğu düşünülen objenin özel ekip tarafından imha edileceği öğrenildi.

Öte yandan, sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası meraklı bazı kişiler sahil kenarına gelerek, objeyi görüntüledi.

Bu kişilerden Murat Demir, "Ukrayna'dan mı Rusya'dan mı geldi bilmiyorum ama bombaya benzer bir şey. Daha önce böyle bir şey görmedim, patlamamış mayın gibi duruyor. Merak ettim geldim. Ben de videosunu çekerim. Hemen videomuzu çekip buradan gidelim" dedi.