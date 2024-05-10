Patatesin birbirinden farklı şekli herkes tarafından çok sevilerek tüketiliyor. İster püre, ister kızartma olsun patates birçok sofrada harika bir alternatif ve eşlikçi. Sizin için patatesin yeni ve lezzetli bir tarifini hazırladık: Hasselback patatesi! Çıtır çıtır ve aromatik lezzetiyle işte hasselback patates tarifi...