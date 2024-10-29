PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2024?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir.

Buna göre, pastırma sıcakları her yıl Ekim ayı sonu Kasım ayı başında gerçekleşir. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.