Pastırma sıcakları ne zaman, başladı mı, hangi ayda oluyor? Pastırma sıcakları neden olur?

PASTIRMA SICAKLARI NE DEMEK?

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz sıcaklık farklarının yılın geneline oranla en yüksek olması, etin gözeneklerinin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri soğuk nedeniyle kapanmasına neden olur ve sıvanan çemen etin içine çok iyi işler.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ AYDA OLUR, KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Pastırma sıcakları genellikle sonbaharın ortalarında, Ekim sonu ile Kasım ortası arasında yaşanır. Türkiye'de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleşir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcakları birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir ve bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder.