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        Haberler Bilgi Yaşam Pastırma sıcakları ne zaman, başladı mı, hangi ayda oluyor? Pastırma sıcakları neden olur?

        Pastırma sıcakları ne zaman, başladı mı, hangi ayda oluyor? Pastırma sıcakları neden olur?

        Kasım ayına yaklaşırken hava sıcaklığı etkisini göstermeye başladı. Her yılın belli aylarında pastırma sıcağı yaşanır. Bu dönemin Pastırma sıcakları olarak adlandırılmasının en önemli nedeni gündüz sıcaklıkları ile gece ısı farkının yüksek olması nedeniyle pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluşması sebebiyle bu isimle adlandırılır. Peki Pastırma sıcakları ne zaman, başladı mı, hangi ayda oluyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:14
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        • 1

          Pastırma yazı kışa girmeden son sıcak havalar olarak biliniyor. Ancak değişen hava koşulları pastırma yazını da etkiledi. Bazen yılda birkaç kez yaşanır bazen de hiç görülmez. Kış aylarına girmeden pastırma yazı sıcaklarının yaz mevsimini aratmaması bekleniyor. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir. Peki Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi aylarda olur ve kaç gün sürer?

        • 2

          PASTIRMA SICAKLARI AYI VE TARİHLERİ 2O24

          Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir. Bu sıcaklık artışı, özellikle Türkiye’de yaygındır ve adını, bu dönemde pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluşmasından alır.

          Pastırma sıcakları, genellikle yüksek basınç sisteminin etkisiyle oluşur, gökyüzü açık ve rüzgar azdır. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilse de gündüz sıcaklıkları yaz günlerini andırabilir.

        • 3

          PASTIRMA SICAKLARI NE DEMEK?

          Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz sıcaklık farklarının yılın geneline oranla en yüksek olması, etin gözeneklerinin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri soğuk nedeniyle kapanmasına neden olur ve sıvanan çemen etin içine çok iyi işler.

          Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

          PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ AYDA OLUR, KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

          Pastırma sıcakları genellikle sonbaharın ortalarında, Ekim sonu ile Kasım ortası arasında yaşanır. Türkiye'de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleşir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcakları birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir ve bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder.

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