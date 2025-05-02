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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!

        Adana'da, dünya evine giren 32 yaşındaki Sedef Ü. ile 33 yaşındaki Adem Ü.'nün düğününe davetli gibi katılan 48 yaşındaki Sinan E., pistte bir süre eğlenip pasta yedi. Takı töreninde piste dönen Sinan E., düğün kamerası kayıttayken sayma bahanesiyle kutudan aldığı 40 bin lirayı cebine koyup çaldı. Gelin ve damada da su ikram ettikten sonra salondan ayrılan Sinan E., düğün görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Sinan E.'nin bir hafta önce de başka bir düğünde aynı yöntemle 60 bin lira çaldığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:45
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        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
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        Adana'da olay, 27 Nisan’da Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. 4 çocuk babası Sinan E. (48), dünya evine giren Sedef Ü. (32) ile Adem Ü. (33) çiftinin düğününe gitti.

        PASTASINI YEDİ, GAZOZUNU İÇTİ

        DHA'daki habere göre çiftin yakınıymış gibi katıldığı düğünde pasta yiyip, meşrubat içen Sinan E., pistte bir süre eğlendi.

        PARA KUTUSUNA YAKLAŞTI

        Daha sonra takı törenine geçilince, Sinan E. de piste çıktı. Takıların anonsunu yapan kişinin yanında bekleyen Sinan E., bir süre çevreyi gözetledikten sonra paraların atıldığı kutuya yaklaştı.

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        DAVETLİLERLE ŞAKALAŞTI, ÇİFTE SU İKRAM ETTİ

        Sinan E., sayma bahanesiyle kutudan parça parça aldığı paraları, cebine koydu. Düğün kamerası kayıttayken paraları çalan Sinan E., davetlilerle de şakalaştı. Hırsızlığın ardından kameranın açısından çıkan Sinan E., elinde su ve meşrubatla piste dönüp, gelin ve damada da ikram etti.

        HIRSIZLIK ANI KAMERADA

        Takı töreninin tamamlanmasının ardından Sinan E., düğün salonundan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları da düğün kamerasına yansıdı.

        BİRBİRİNİN YAKINI ZANNETMİŞLER

        Eve döndükten sonra takı ve paraları sayan çift, bir kısmı döviz olmak üzere yaklaşık 40 bin liranın eksik olduğunu fark etti. Görüntüleri izleyen çift, hareketlerinden şüphelendikleri Sinan E.’yi tanıyıp, tanımadıklarını sordu.

        POLİS, ZANLININ PEŞİNE DÜŞTÜ

        İkisi de birbirlerinin yakını zannettiği Sinan E.’nin, dışarıdan geldiğini anlayıp, paraları çaldığını gördü. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden çiftin şikayeti üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        BAŞKA DÜĞÜNDE DE 60 BİN TL ÇALMIŞ

        Polis, yüz tanıma sisteminden yaptığı incelemede şüphelinin, ‘Hırsızlık’ suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Sinan E. olduğunu tespit etti. Düğün salonuna yakın bir sokakta oturduğu saptanan Sinan E., evine yapılan baskında yakalandı.

        Öte yandan şüphelinin, 20 Nisan’da aynı düğün salonunda Leyla B. ile Samet B. çiftine takılan 60 bin lirayı da çaldığı tespit edildi. Düğün kamerasına yansıyan görüntülerde Sinan E.’nin, aldığı paraları cebine koyup, boş zarfları kutuya attığı görüldü.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Sinan E., ifadesinde, “Caddeden geçerken düğün olduğunu görünce salona girdim. Bir süre oturup, pasta yedikten sonra takı töreni başlayınca kalabalığın arasına girdim. Sadece 6 bin lira ile 200 dolar çaldım” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelinin evinde ele geçirilen paralar çifte teslim edilirken, eksik kaldığı ileri sürülen kısmı ise bulunamadı.

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        #adana
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