22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birinin sizin hakkınızda ne düşündüğünü anlamanın en iyi yolu vücut dilini iyi okuyabilmektir. Happn; jest, mimik ve duruşların aslında karşıya ne söylemek istediğinin listesini çıkardı. Sadece 4 aşamada vücut dili size ne anlatıyor?
BAKIŞMA SÜRESİ
Uzmanlara göre, biriyle konuşurken 3 ile 9 saniye arasında bir göz teması kuruyoruz. Eğer sizinle konuşurken 3 saniyeden daha uzun süre gözünüze bakmıyorsa bu iki şey anlamına gelebilir; ya sizinle ilgilenmiyordur ya da kendini rahat hissetmiyordur. Eğer size 9 saniyeden daha uzun süre bakıyorsa, odağının ve ilgisinin sizde olduğunu anlayabilirsiniz.
GÜVEN UNSURU
Konuşurken kalem tutmak, ellerini ovuşturmak, kıyafet ya da saçla oynamak, kişinin kendini güvende hissetmediğini gösterir. Böyle durumlarda insanlar ellerini bir güven nesnesi ile meşgul etmek isterler. Böyle durumlarda komik bir hikaye veya kendinizle ilgili samimi bir paylaşım, karşınızdaki kişiye kendini güvende ve size daha yakın hissettirecektir.
OMUZ AÇISI
Birisinin omuzları ve ayakları nereye dönükse, vücudu oraya gitmek istiyor demektir. Eğer vücudu size dönük ama ayakları dışarı bakıyorsa, bu bir yandan gitmek istediği anlamına gelebilir. Tuvalete doğru olsa bile... Eğer sizi omuzlarının arasındaki açıya yani tam karşısına almış ve ayak uçları da sizi gösteriyorsa, ilgisi tamamen sizde demektir.
NEFES VE DURUŞ
Eğer yavaş nefes alır ve verirseniz bu sizi sakinleştirir. Aynı şekilde stresli ve heyecanlı olduğumuz zamanlarda da hızlı nefes alır veririz. Eğer karşınızdaki kişinin omuzları ve göğsü hızlı inip kalkıyorsa, bu heyecanlı veya stres altında olduğunu gösterir. Aynı şekilde duruşu size nasıl hissettiğini anlatır; ne kadar elleri, kolları kapalı, bacakları birleşik ve gerginse, kendini o kadar dışarı kapalı hissediyor demektir. Bu durumlarda önce onun duruşunu aynalamak, ardından yavaşça kendi vücudunuzu açıp, rahat nefes almaya geçmek karşınızdakini de sizi taklit etmeye teşvik edecek ve rahatlatacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!