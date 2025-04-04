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        Haberler Bilgi Spor Parma- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İnter muhtemel 11

        Parma- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'da İnteri Parma'ya konuk oluyor. Stadio Ennio Tardini'de oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Parma maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Parma- İnter maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Simeone İnzaghı'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Parma- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:50
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        • 1

          Serie A'nın 31. haftasında Parma ile İnter karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Milano ekibi, zorlu deplasmanda galip gelerek liderliğini korumak istiyor. Sımeone İnzaghi'nin ilk 11'de Hakan'a forma şansı verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, Parma- İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Hakan Çalhanoğlu 11’de oynayacak mı? İşte Parma- İnter maçı hakkında detaylar...

        • 2

          PARMA- İNTER MAÇI NE ZAMAN?

          Parma- İnter maçı 5 Nisan Cumartesi (yarın) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          PARMA- İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Stadio Ennio Tardini'de oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

          Geçtiğimiz günlerde oynanan İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Inter 1-1 berabere kaldı. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından attığı golle takımına beraberliği getirdi.

          Simeone Inzaghi'nin vazgeçilmez ilk 11 oyuncusu olan Hakan'ın Parma karşısında da forma giymesi bekleniyor.

        • 5

          İNTER MUHTEMEL 11

          Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, Hakan, Mkhitaryan, Augusto, Correa, Thuram

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