Parlamenterlerden evde 23 Nisan konseri

Koronavirüs nedeniyle tüm etkinliklerin iptal edildiği şu günlerde Parlamenterler Kültür, Sanat ve Türk Müziği Derneği TSM Korosu'nun üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserini sosyal mecralara taşıdı.

Şef İpek Dereli yönetimindeki dinletide, üyeler evlerinden Türküm Ne Mutlu Bana eserini çalıp seslendirdi.

Kurgusunu Arda Akçay'ın gerçekleştirdiği mini konser, izleyenlere keyif ve moral verdi.