Bir takım çevresel etkenler, sigara, kirli hava, kir, toz, duman, yetersiz beslenme, yeterli su içmemek, alkol ve kahve gibi bir takım alışkanlıklarla beraber cilt solgunlaşarak cansız ve mat bir görünüme sahip olur.

Cildin daha parlak olması ve canlılığını kazanması için özellikle iyi ve dengeli beslenmek şarttır. Cildin esnek dokusunu korumak için de düzenli olarak bakım yapılması gereklidir. Sigara ve alkol gibi alışkanlıklar; cildin erken yaşlanmasına neden olarak kırışıklıkların artmasına ve solgun bir yapıya sahip olmasına neden olur. Bu tür kötü alışkanlıkların bırakılması cilde yapılacak en büyük iyiliktir.

Cildin düzenli temizliğinin yapılması ve bakım ürünleri ya da doğal cilt bakım destekleri ile yenilenmesi sağlanmalıdır. Cilt tipine uygun cilt bakımı yapılması önemlidir. Ona göre hareket etmek cildin ne istediğini bilmek için gereklidir.

Aşırı güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmamak; her mevsimde koruyucu güneş kremi kullanmak mutlaka sağlanmalıdır. Yumurta ve yoğurt maskeleri cildin parlaklık kazanmasında etkili olmaktadır. Ayrıca muz ve bal ile yapılan maskelerde düzenli uygulanarak cildin yenilenmesi ve parlaması sağlanmalıdır. Bitkisel yollarla bir çok maske vardır. Bunlardan cilt tipinize uygun olanını seçerek bakım yapabilirsiniz.

Uykunuzu düzenli olarak günde 7 saat olarak almalısınız. Cildin dinlenmesi ve yorgun görüntü taşımaması için uyku önemli bir ihtiyaçtır. Beslenme şekliniz daha çok sebze ve meyve ağırlıklı olmalı ve sağlıklı bir yaşam sürmelisiniz.