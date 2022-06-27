Parla İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Parla isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

PARLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Parla ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Parla adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Parla isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

PARLA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Parla ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Işık saç, ışılda, ün kazan, tanın anlamlarında kullanılan bir ad.

PARLA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Parla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Parla ismini koymak caizdir.

PARLA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Parla ismini kullanan 209 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Parla ismini kullanan 89 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Parla ismini kullanan 23 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Parla ismini kullanan 25 kişi bulunmaktadır.

PARLA ADININ ÖZELLİKLERİ

Parla ismindeki bireyler, detaycı olurlar ve yer yer bu detaylar içerisinde kaybolurlar. Mükemmeliyetçi bir yapıları vardır. Espri ve mizah anlayışı gelişmiştir ve etrafındakileri hiç düşünmeden eleştirebilirler; ancak eleştirilmeye hiç gelemezler. Düzen ve disiplin yaşamlarında vazgeçemeyecekleri tek şeydir. İkili ilişkilerinde seçici olurlar. Partnerlerinin yanına yakışmalarını, şık ve temiz olmalarını isterler.