Parkta çocuk çocuğu öldürdü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Eyüpsultan'daki bir oyun parkında bir çocuk öldürüldü. Bir çocuk ağır yaralandı. Üstelik onlara kurşun yağdıran da bir çocuktu. 16 yaşındaki saldırgan ifadesinde "Benimle dalga geçtiler vurdum" dedi.
Giriş: 19.07.2024 - 22:53 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:54
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Eyüpsultan'daki bir oyun parkında bir çocuk öldürüldü.
Bir çocuk ağır yaralandı.
Üstelik onlara kurşun yağdıran da bir çocuktu.
16 yaşındaki saldırgan ifadesinde "Benimle dalga geçtiler vurdum" dedi.
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