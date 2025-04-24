Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Parklarda sabahladılar! - İstanbul deprem haberleri! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Parklarda sabahladılar!

        Megakent İstanbul geceyi deprem korkusuyla geçirdi. 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evlerine girmek istemeyen birçok kişi parklarda sabahladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parklarda sabahladılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.

        DHA'nın haberine göre Bahçelievler'de bir parkta bazı vatandaşlar uyurken bazıları ise kahvaltı yaptı.

        Marmara Denizinde dün yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi ya parklarda ya da araçlarının içerisinde geçirdi.

        Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da çadır kuran vatandaşlar geceyi parkta geçirdi.

        REKLAM

        "NEREYE KADAR BÖYLE BEKLEYECEĞİZ ONU BİLMİYORUM"

        Ailesi ile parkta sabahlayan Emrah Taş, "Geceyi parkta geçirdik, korktuk yani korkmadık değil. Evde bayağı sarsıldık. Çocukları alıp apar topar dışarıya çıktık. Sabaha kadar burada kaldık. Hiç yatmadık. Hava buz gibi. Nereye kadar böyle bekleyeceğiz onu bilmiyorum. Muhtemelen öğleye doru gider çocuklara bir şeyler yediririz" dedi.

        "HALA SALLANIYOR"

        Parkta sabahlayan Ayberk Kaya, "Eşyalarımızı buraya bıraktık, kafeteryada kaldık. Çok korktuk, herkes de çok korktu" diye konuşurken kedisi ile parkta sabahlayan bir kişi ise "Çok korkunçtu. Geceyi parkta geçirdik. Bu gece de parkta kalmayı düşünüyoruz. Hala sarsılıyor" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #istanbul deprem
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        Habertürk Anasayfa