Kene ısırması sonucunda ağrı, yanma ve kaşıntı başlayıp ısırılan yerin şişebildiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Bazı durumlarda bulantı, kusma, yüzde şişme ve ateş olabildiği gibi bazen de herhangi bir belirti görülmeyebilir" dedi.
KENE BİR SAĞLIK ÇALIŞANI TARAFINDAN VÜCUTTAN ÇIKARILMALI
Kenenin vücuttan bir sağlık çalışanı tarafından çıkarılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, "Kene bir cımbız yardımı ile vida gibi çevrilerek çıkarılır. Çıkarılan kene ise incelenmek üzere ilgili merkeze gönderilir. Hastaya kan sayımı ve karaciğer testleri yapılır, herhangi bir belirti oluşması durumunda ise hastaneye başvurması önerilir ve bu testler tekrarlanır. Bu testlerde bozulma varsa virüs tanısı için gerekli merkezlere hastadan kan gönderilir" diye konuştu.
HASTALIĞIN KULUÇKA SÜRESİ 3-7 GÜNDÜR
Kene ısırmasına bağlı olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının sadece insanlarda görüldüğünü, hayvanlarda hastalığın şimdiye kadar bildirilmediğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Kuluçka süresi yani kene ısırmasından sonra hastalığın belirtilerinin ortaya çıkma süresi 3-7 gündür. Daha sonra ilk 7 güne kadar kas ağrıları, ateş, bulantı, kusma ve ishal oluşabilir. Baş ağrısı, sersemlik ve 41 dereceye kadar varabilen ateş olur" dedi.
Yüz, boyun ve gövdede kızarma, göz aklarında göllenme oluşabileceğini de belirten Doç. Dr. Hakko, "Yedinci günden sonra kanamalar başlar. Kanama en sık dişetlerinden, burundan, mideden, makattan, mesaneden, vajinadan ve akciğerden kaynaklanmakla beraber beyin kanamasına bile rastlanabilir. Hastalık 10-20 gün sürer" açıklamasında bulundu.
KİMLER DAHA ÇOK RİSK ALTINDA?
Kene ısırması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi açısından en fazla risk altında olanların çiftçiler, veterinerler, kırsal ve ormanlık alanda bulunan kişiler ve sağlık çalışanları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hakko, "Bu hastalık etlerden bulaşmaz. Ancak gebe kadından bebeğe geçiş bildirilmiştir" dedi. Kene ısırıklarının yol açtığı hastalıkların hayati tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko, "Kene ısırması yoluyla bulaşan hastalıklar tehlikeli sistemik sorunlara yol açabilir. Bu hastalıkların bir kısmı yaşamı tehdit edebilir. Keneler 'kene felci' olarak tanımlanan bir klinik tablo da oluşturabilirler. Boyuna yakın bölgeden ısırdığında bacaklardan başlayıp, boyun kısmına kadar uzanan felç belirtilerine rastlanabilir. Ateş 40 dereceye kadar yükselebilir. Solunum sistemi de etkilenir. Yaz aylarında yeşil alanlarda vakit geçirirken dikkat edilmeli" şeklinde konuştu.
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