Park kavgası ölümle bitti!
Gaziantep'te, 2 grup arasında çıkan 'araç parkı' kavgasında bıçaklanan 24 yaşındaki Nurettin Kılıçparlar, hastanede yaşamını yitirdi. Kılıçparlar'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te olay, 21 Ocak'ta Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında 'araç parkı' nedeniyle tartışma çıktı.
KAVGADA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
DHA'da yer alan habere göre tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri ile yaralanan Nurettin Kılıçparlar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATA TUTUNAMADI
Yoğun bakımda tedavi gören Kılıçparlar, bu sabah hayatını kaybetti.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Kılıçparlar'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.