Park halindeki 5 TIR küle döndü

AA

Osmaniye'de park halinde 5 tır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'nde, bir nakliye firmasına ait park alanındaki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede park halindeki 4 tıra daha sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 tır kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.