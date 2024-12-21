Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Park halindeki 2 araca pompalı tüfekli saldırı | Son dakika haberleri

        Park halindeki 2 araca pompalı tüfekle ateş açtılar

        Çorum'da park halindeki 2 hafif ticari araca kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Kaçan 3 şüpheli aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki 2 araca pompalı tüfekli saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da park halindeki 2 araca pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler aranıyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan E.Y.'ye ait hafif ticari araç ile O.Y.'ye ait hafif ticari araca, motosikletle geçen 3 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

        Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

        İncelemede, çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çorum Haberleri
        #silahlı saldırı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Palandöken'de çığ düştü!
        Palandöken'de çığ düştü!
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa