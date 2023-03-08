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Haberler Enerji

Park Elektrik'ten maden ruhsat devri açıklaması

Park Elektrik şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın tarafından rövodans karşılığı işletilen ve özlük haklarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nda (TKİ) bulunan kömür sahasına ilişkin ruhsatın devredilmesi sürecinin uygun bulunduğu ve talep edilen evrakların teslim edilmesiyle tamamlanacağı duyuruldu.

Giriş: 08.03.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Park Elektrik'ten maden ruhsat devri açıklaması
HABERTURK.COM

Park Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan duyuruda şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halen özlük haklarının başka şirket üzerinden devir alınarak işletme hakkına sahip olunan rödovans karşılığı işlettiği ve hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nde (TKİ) bulunan kömür sahasına ilişkin ruhsatın Konya Ilgın tarafından devir alınmasına ilişkin sürecin talep edilen evrakların tamamlanmasıyla sonuçlanacağı belirtildi.

"RUHSAT DEVİR SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

KAP açıklamasında, “Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") halen rödovans karşılığı işletmekte olduğu ve hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde ("TKİ") bulunan Konya ili, Ilgın ilçesi dahilinde bulunan kömür sahasına ilişkin S:1247 (İR:727) sicil numaralı ruhsatın Konya Ilgın tarafından devir alınmasına ilişkin TKİ ve Konya Ilgın arasında protokol imzalanmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdindeki ruhsat devir süreci başlatılmıştı.

Söz konusu ruhsat devir talebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuş olup, talep edilen evrakların tamamlanmasıyla devir süreci tamamlanacaktır. Ruhsat devir süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

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