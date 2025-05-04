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        Haberler Spor Futbol Fransa Paris’te 44 metre mesafedeki derbi 35 yıl sonra geri dönüyor - Futbol Haberleri

        Paris’te 44 metre mesafedeki derbi 35 yıl sonra geri dönüyor

        Paris FC'nin 46 yıl sonra Ligue 1'e yükselmesinin ardından 35 yıl sonra yeniden bir Paris derbisi oynanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:17
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        Paris Derbisi 35 yıl sonra geri dönüyor
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        Paris FC, 46 yıl sonra Ligue 1’e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Ligue 1’de 35 yıl sonra yeniden bir Paris derbisi oynanacak.

        Paris FC’nin kullandığı Jean-Bouin Stadyumu ile Paris Saint-Germain’in evi Parc des Princes arasında yalnızca 44 metre bulunuyor. İki stadyum arasındaki bu kısa mesafe, ligdeki en yakın deplasmanlardan biri olacak.

        Ligue 1’de son Paris derbisi, 1990 yılında PSG ile Racing Paris arasında oynanmıştı. Racing’in küme düşmesinden sonra PSG, ligde başkenti temsil eden tek takım konumundaydı.

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