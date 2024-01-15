Paris'te binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı göç yasası protesto edildi

Bu yasa nedeniyle ülkedeki yabancıların ayrımcılığa uğrayacağını savunan göstericiler, "ırkçı" olarak niteledikleri bu yasadan vazgeçilmesini istedi.

"Irkçılık, Sömürgecilik, Faşizmden Oluşan Toplumu İstemiyoruz", "Burada Çalışıyoruz. Burada Yaşıyoruz. Burada Kalıyoruz" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, "(Oturum izni alamayanlar) Evraksızlarla Dayanışma" sloganları attı.