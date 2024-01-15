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        Haberler Dünya Paris'te binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı göç yasası protesto edildi

        Paris'te binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı göç yasası protesto edildi

        Paris'te hükümetin tartışmalı göç yasasının parlamentodan geçmesiyle binlerce kişi sokağa döküldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 07:36 Güncelleme: 15.01.2024 - 07:36
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          Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin aşırı sağın oylarıyla parlamentodan geçirdiği tartışmalı göç yasası protesto edildi.

        • 2

          Paris'te 400'den fazla dernek, sendika ve siyasi partinin çağrısıyla binlerce kişi, soğuk havaya rağmen tartışmalı göç yasasına karşı sokağa indi.

        • 3

          Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Clichy Meydanı'na doğru yürüdü. Protestocular, hükümetin göç yasasını aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin oylarıyla parlamentodan geçirmesine tepki gösterdi.

        • 4

          Bu yasa nedeniyle ülkedeki yabancıların ayrımcılığa uğrayacağını savunan göstericiler, "ırkçı" olarak niteledikleri bu yasadan vazgeçilmesini istedi.

          "Irkçılık, Sömürgecilik, Faşizmden Oluşan Toplumu İstemiyoruz", "Burada Çalışıyoruz. Burada Yaşıyoruz. Burada Kalıyoruz" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, "(Oturum izni alamayanlar) Evraksızlarla Dayanışma" sloganları attı.

        • 5

          Gösteriye, göçmenlerin yanı sıra Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekilleri Mathilde Panot, Thomas Portes, Carlos Martens Bilongo, Hadrien Clouet, Daniele Obono dahil çok sayıda siyasetçi de katıldı.

        • 6

          TARTIŞMALI GÖÇ YASASI

          Parlamentoda 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasası, ülkede yaşayan yabancılara verilen kira desteğini ve aile yardımlarını bazı çalışma şartlarına bağlıyor.

        • 7

          Yasaya göre, çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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