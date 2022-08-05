PSG, yeni sezon öncesi Renato Sanches transferini duyurdu.

Lille'den transfer edilen oyuncu için kulübüne 15 milyon Euro ödeyeceği bildiriliyor.Portekizli orta saha, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'in yolunu tuttu.

Sanches, geçen sezon Lille formasıyla 31 maça çıktı bir gol attı ve beş asist yaptı.