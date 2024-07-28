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        Haberler BBC Dünya Paris Olimpiyatları'na ıslak açılış: VIP'lerin kullan at yağmurluklarla mücadelesi

        Paris Olimpiyatları'na ıslak açılış: VIP'lerin kullan at yağmurluklarla mücadelesi

        Paris Olimpiyatları'nın merakla beklenen açılışı, geçit töreni öncesi kenti kaplayan kara bulutlarla gölgelendi. Dört saatlik kimi zaman çok ihtişamlı gösteride sağanak yağmur da sürekli başroldeydi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 28.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:46
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        Paris Olimpiyatları'na ıslak açılış: VIP'lerin kullan at yağmurluklarla mücadelesi
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        Katar Emiri Şeyh Temim kullan at yağmurlukla mücadele ediyor Getty Images

        Katar Emiri Şeyh Temim kullan at yağmurlukla mücadele ediyor

        Paris Olimpiyatları’nın merakla beklenen açılışı, geçit töreni öncesi kenti kaplayan kara bulutlarla gölgelendi. Dört saatlik kimi zaman çok ihtişamlı gösteride sağanak yağmur da sürekli başroldeydi.

        Açılış için yüzlerce VIP konuk da Seine Nehri’ne bakan bir noktada yerini aldı. Ancak yağmur için önlem alınmamış olması ortaya eşine az rastlanır kareler çıkardı.

        Aralarında kralların, şeyhlerin, politikacıların bulunduğu isimler belki de ilk kez kullan at yağmurluklara tanıştı.

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        Christine Lagarde: Avrupa Merkez Bankası Başkanı

        Yapılar gaflar ve bir özür

        İlk kez bir açılışın stadyum dışında yapılıyor olması sorunları da beraberinde getirdi.

        Yağmur altında performans vermek zorunda kalan sanatçılar da zor anlar yaşadı.

        Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında, törenin en sembol anlarından birinde yaşanan olay vardı.

        Olimpiyat bayrağı göndere ters şekilde çekildi.

        Olimpiyat organizatörleri, Güney Koreli sporcuların yanlışlıkla Kuzey Kore olarak tanıtılmasının ardından da özür dilemek zorunda kaldı.

        Trocadero'da sıralarını bekleyen orkestranın durumu Getty Images

        Trocadero'da sıralarını bekleyen orkestranın durumu

        Amerikalı basketbolcu Lebron James, ABD bayrağını taşırken yağmurdan keyfi kaçmış gibi görünmüyor. Getty Images

        Amerikalı basketbolcu Lebron James, ABD bayrağını taşırken yağmurdan keyfi kaçmış gibi görünmüyor.

        Türkiye kafilesinin geçişi de alfabe sırasına göre sonlardaydı. Yağmurun hızını gözlerin kısıklığından anlayabiliyoruz. Getty Images

        Türkiye kafilesinin geçişi de alfabe sırasına göre sonlardaydı. Yağmurun hızını gözlerin kısıklığından anlayabiliyoruz.

        Eiffel Kulesi'nin orada konuşlu medya mensupları da güçlükle yayın yaptı Getty Images

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