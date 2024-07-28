Paris Olimpiyatları'na ıslak açılış: VIP'lerin kullan at yağmurluklarla mücadelesi

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Getty Images Katar Emiri Şeyh Temim kullan at yağmurlukla mücadele ediyor

Paris Olimpiyatları’nın merakla beklenen açılışı, geçit töreni öncesi kenti kaplayan kara bulutlarla gölgelendi. Dört saatlik kimi zaman çok ihtişamlı gösteride sağanak yağmur da sürekli başroldeydi.

Açılış için yüzlerce VIP konuk da Seine Nehri’ne bakan bir noktada yerini aldı. Ancak yağmur için önlem alınmamış olması ortaya eşine az rastlanır kareler çıkardı.

Aralarında kralların, şeyhlerin, politikacıların bulunduğu isimler belki de ilk kez kullan at yağmurluklara tanıştı. Getty Images FIFA Başkanı Giovanni Infantino da halinden çok memnun görünmüyor Getty Images İngiltere Başbakanı Keir Starmer hazırlıklı gelen az sayıda liderden biriydi

Getty Images Kullan at yağmuluk içinde bir kral: VI. Felipe Getty Images Christine Lagarde: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Yapılar gaflar ve bir özür İlk kez bir açılışın stadyum dışında yapılıyor olması sorunları da beraberinde getirdi.

Yağmur altında performans vermek zorunda kalan sanatçılar da zor anlar yaşadı. Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında, törenin en sembol anlarından birinde yaşanan olay vardı. Olimpiyat bayrağı göndere ters şekilde çekildi. Olimpiyat organizatörleri, Güney Koreli sporcuların yanlışlıkla Kuzey Kore olarak tanıtılmasının ardından da özür dilemek zorunda kaldı. Getty Images Trocadero'da sıralarını bekleyen orkestranın durumu

Getty Images Amerikalı basketbolcu Lebron James, ABD bayrağını taşırken yağmurdan keyfi kaçmış gibi görünmüyor. Getty Images Türkiye kafilesinin geçişi de alfabe sırasına göre sonlardaydı. Yağmurun hızını gözlerin kısıklığından anlayabiliyoruz.

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