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        Haberler Bilgi Gündem Paris Olimpiyat Oyunları 8 Ağustos Programı: Bugün Paris 2024 Olimpiyatlarında hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta?

        8 Ağustos Paris Olimpiyatları günün programı: Olimpiyatlarda bugün hangi maçlar var?

        Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği bu büyük organizasyonda, Türk sporcular da başarılarını sergilemek ve ülkemize madalya kazandırmak için ter döküyor. 8 Ağustos bugün birçok Türk sporcu altın madalya hedefiyle sahne alacak. Peki, Türk sporcular hangi branşlarda ve saat kaçta mücadele edecek? İşte 8 Ağustos 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın güncel programı ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 01:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 01:10
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        • 1

          Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele hız kesmeden devam ediyor. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katıldığı Olimpiyatlar, 32 farklı branşta toplam 329 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 26 Temmuz'da başlayan Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek. Peki, "Olimpiyatlarda hangi Türk sporcular yarışacak?" İşte Paris Olimpiyat Oyunları'nın 8 Ağustos programı...

        • 2

          Taekwondo

          Kadınlar 57 kg, Son 16 Turu

          Hatice Kübra İlgün (Türkiye) – Y.J. Kim (Güney Kore)

          Saat: 10:33

          Atletizm-Kadınlar Gülle Atma, A Grubu

          Emel Dereli (Türkiye)

          Saat: 11:25

        • 3

          Modern Pentatlon-Erkekler Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu

          Buğra Ünal (Türkiye)

          Saat: 12:00

          Taekwondo

          Erkekler 68 kg, Son 16 Turu

          Hakan Reçber (Türkiye) – I. Maiga (Burkina Faso)

          Saat: 13:13

        • 4

          Modern Pentatlon - Kadınlar Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu

          İlke Özyüksel (Türkiye)

          Saat: 15:30

          Halter

          Erkekler 73 kg

          Muhammed Özbek (Türkiye)

          Saat: 20:30

        • 5

          Voleybol

          Kadınlar Turnuvası, Yarı Final

          Türkiye – İtalya

          Saat: 21:00

        • 6

          Boks

          Kadınlar Horoz Sıklet, Final

          Hatice Akbaş (Türkiye) – Y. Chang (Çin)

          Saat: 23:51

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