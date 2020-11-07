Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının yarı final maçları tamamlandı.

Günün ilk karşılaşmasında turnuvanın 3 numaralı seribaşı Medvedev ile 10 numaralı seribaşı Milos Raonic korta çıktı. Kanadalı rakibini bir saat 37 dakika sonunda 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Medvedev, finale çıktı.

Diğer yarı final müsabakasında 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile 4 numaralı seribaşı Zverev karşı karşıya geldi. Bir saat 39 dakika süren maçta Nadal'ı 6-4 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 mağlup eden Zverev, finalde Medvedev'in rakibi oldu.

Kariyerlerinde ilk kez Paris Masters'ta finale çıkan Medvedev ile Zverev arasındaki karşılaşma, yarın oynanacak.