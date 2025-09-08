Habertürk
        Haberler Dünyadan Paris Jackson, babası Michael Jackson'ı anlatan filme tepkili - magazin haberleri

        Paris Jackson, babası Michael Jackson'ı anlatan filme tepkili

        Michael Jackson'ın hayatını konu alan biyografik film 'Michael' hakkındaki tartışmaları, kızı Paris Jackson alevlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 14:17 Güncelleme: 08.09.2025 - 14:17
        Babasını anlatan filme tepkili
        Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, gelecek yıl vizyona girecek Michael Jackson biyografisinde rol alıp almadığı konusundaki kafa karışıklığını giderdi.

        Paris Jackson, filme hiçbir katkısının olmadığını, projeden tamamen uzak durduğunu açıkladı ve yapımın babasının hikâyesini olduğundan daha olumlu göstererek gerçeği çarpıttığını öne sürdü.

        Filmde 'Popun Kralı'nın babası Joe Jackson'ı canlandıran Colman Domingo, geçtiğimiz günlerde "Paris ve erkek kardeşi Prince projeyi destekliyor" demişti. Paris Jackson, bu sözlere Instagram'dan yanıt vererek, sete hiç gitmediğini ve yaratıcı sürece dâhil olmadığını söylerken, "Colman Domingo, yüzde sıfır katkım olan bir filmin setinde 'yardımsever' olduğumu insanlara söyleme. Bu çok tuhaf" diye yazdı.

        "Senaryonun ilk taslaklarından birini okudum ve dürüst olmayan/içime sinmeyen şeyler hakkında notlarımı verdim. Bunlar üzerinde durmadıklarında hayatıma devam ettim" diyen Paris Jackson, notlarının dikkate alınmadığını söyledi.

        Paris Jackson - Prince Jackson
        Paris Jackson - Prince Jackson

        "Bu yüzden vazgeçtim ve olduğu gibi bıraktım, çünkü bu benim projem değil. Ne yapacaklarsa onu yapacaklar" diyen Paris Jackson; "Bu noktaya kadar hiçbir şey söylemememin en büyük nedeni, çoğunuzun bundan memnun kalacağını bilmem. Film, babamın hayran kitlesinin hâlâ fantezi dünyasında yaşayan çok belirli bir kesimine hitap ediyor ve onlar da bundan memnun kalacaklar" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        2019'dan bu yana hazırlıkları süren 'Michael' filmi, yapımcı Graham King'le Michael Jackson mirasını yöneten John Branca ve John McClain'in iş birliğiyle çekiliyor. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua otururken, başrolde Michael Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson yer alıyor. Kadroda ayrıca Miles Teller, Nia Long ve Kat Graham var.

        Film önce Nisan 2025'e, ardından Ekim 2025'e planlanmıştı. Ancak hukuki süreçler ve yeniden çekimler nedeniyle vizyon tarihi son olarak 24 Nisan 2026'ya ertelendi.

        #paris jackson
        #Michael Jackson
        #Michael Jackson filmi

