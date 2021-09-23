"İÇECEK DÖKÜLMÜŞ OLABİLİR"

Herkes, restoran çıkışı arkadaşı Faye Resnick ile kol kola görüntülenen Kathy Hilton'un elbisesine ne olduğunu merak etti. Bazı kişiler kıyafetin üzerine herhangi bir yiyecek ya da içecek dökülmüş olabileceğini ileri sürdü. Bazıları da kıyafetin herhangi bir yerinin yırtılmış ya da sökülmüş olabileceğini savundu. Bu konuda ne Kathy Hilton ne de sözcüsü herhangi bir açıklama yaptı.