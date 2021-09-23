Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı! - Magazin haberleri

Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı!

Amerikalı sosyetik güzel Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Los Angeles'taki bir mekanda yemek yedi. Restorana kırmızı-beyaz renkli bir elbiseyle giren anne Hilton, çıkışta masa örtüsüne sarınarak çıktı

23.09.2021 - 14:03 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyanın en zengin ailelerinden birine mensup olan Kathy Hilton, şaşırtan bir harekete imza attı. Anne Hilton, geçtiğimiz gün kızları Paris ve Nicky ile birlikte bir yardım etkinliğine katıldı.

  • KIRMIZI-BEYAZ RENKLİ BİR ELBİSE GİYDİ

    Evinden çıkarken ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan kırmızı-beyaz renkli bir elbise giyen Kathy Hilton, Real Housewives of Beverly Hills için kamera karşısına geçti.

  • ELBİSESİNİ ARKADAŞI TAŞIDI

    63 yaşındaki Hilton, dostlarıyla birlikte Los Angeles'ın en gözde restoranlarından birinde akşam yemeği yedi. Fakat Kathy Hilton, çıkışta beyaz bir masa örtüsüne sarınıp çıktı. Gerçeği basın mensuplarından da gizlemeyen Kathy Hilton, "Masa örtüsüne sarındım." dedi. Kilton'un o gün giydiği elbiseyi ise yakın arkadaşı Elliot Mintz'in taşıdığı görüldü.

  • "İÇECEK DÖKÜLMÜŞ OLABİLİR"

    Herkes, restoran çıkışı arkadaşı Faye Resnick ile kol kola görüntülenen Kathy Hilton'un elbisesine ne olduğunu merak etti. Bazı kişiler kıyafetin üzerine herhangi bir yiyecek ya da içecek dökülmüş olabileceğini ileri sürdü. Bazıları da kıyafetin herhangi bir yerinin yırtılmış ya da sökülmüş olabileceğini savundu. Bu konuda ne Kathy Hilton ne de sözcüsü herhangi bir açıklama yaptı.

  • "MASA ÖRTÜSÜNÜ, ELBİSESİNDEN DAHA ÇOK BEĞENMİŞ OLABİLİR"

    Fakat sosyal medyada ve konunun yer aldığı Magazin sitelerinde Kathy Hilton'un restoranın masa örtüsüne sarınmasıyla ilgili olarak esprili yorumlar da yapıldı. Bir kullanıcı "Kathy, restoranın masa örtüsünün kendi kıyafetinden daha güzel göründüğünü anlamış olabilir." diye yorum yaptı. Bir başkası da "İstese asistanını gönderip kendisi için yeni bir kıyafet getirtebilirdi." şeklinde görüşünü bildirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.