Paris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 17. haftasında Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Paris'te bulunan Adidas Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Paris-Fenerbahçe Beko maçının tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Paris karşısında kötü gidişe dur demek için parkeye çıkıyor. Peki, Paris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Paris-Fenerbahçe Beko yayıncı kuruluşu...
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Paris-Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez mağlup olarak ligde 5. sırada yer aldı. Peki, "Paris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?" İşte EuroLeague Paris-Fenerbahçe Beko basket maçına ilişkin öne çıkan detaylar...
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PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Paris Fenerbahçe Beko basket maçı 19 Aralık Perşembe günü 22.30'da oynanacak.
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PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko basketbol maçı S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
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FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE İSTATİSTİKLERİ
Ligde yaptığı 16 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.
Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında Barcelona'ya deplasmanda 90-63 mağlup oldu.
Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez kaybetti.
Çift maç haftasını Paris Basketbol ile yapacağı müsabakayla tamamlayacak Fenerbahçe Beko, mücadeleyi kazanması durumunda rakibiyle aynı galibiyet sayısına ulaşacak.
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Sezona ilk 4 maçta aldığı 1 galibiyetle başlayan, ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, son 2 karşılaşmasını ise yitirdi. Fransa temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunuyor.