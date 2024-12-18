Paris-Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez mağlup olarak ligde 5. sırada yer aldı. Peki, "Paris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?" İşte EuroLeague Paris-Fenerbahçe Beko basket maçına ilişkin öne çıkan detaylar...