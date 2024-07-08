Paris 2024’de mücadele edecek basketbol takımları belli oldu - Basketbol Haberleri

Paris 2024’de mücadele edecek basketbol takımları belli oldu - Basketbol Haberleri

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Dört ayrı ülkede düzenlenen FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde turnuvalarını şampiyon olarak tamamlayan Yunanistan, İspanya, Brezilya ve Porto Riko Paris 2024 biletini alan son dört takım oldu.

Paris 2024’te mücadelede edecek 12 takım 3 grupta mücadele edecek.

A Grubu

Avustralya

Kanada

Yunanistan

İspanya

B Grubu

Fransa

Almanya

Japonya

Brezilya

C Grubu

Sırbistan

Güney Sudan

ABD

Porto Riko

Paris 2024’te Erkekler Olimpiyat Basketbol Turnuvası 27 Temmuz'da Lille'de başlayacak ve 10 Ağustos'ta Paris'teki Bercy Arena'da oynanacak final ve üçüncülük maçıyla sona erecek.