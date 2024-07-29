Paris 2024'te Sen Nehri'nde yine "kirlilik" iptali - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

Paris 2024'te Sen Nehri'nde yine "kirlilik" iptali - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

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Ulusal basındaki haberlere göre, dünya triatlon temsilcileri, yapılan testlerde nehirdeki su kalitesinin yüzmeye elverişli olmadığı ve sporcuların sağlığı üzerinde risk oluşturabileceğinin belirlendiğini açıkladı.

26 Temmuz'daki açılış töreninde başlayan ve ertesi gün de devam eden şiddetli yağışın nehirdeki kirlilik seviyesini etkilediği belirtilerek, bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmanın alınan ortak karar çerçevesinde iptal edildiği kaydedildi.

Dünkü antrenmanları da aynı gerekçeyle iptal edilen triatlon sporcularının, yarın ve 31 Temmuz'da yapılacak müsabakalarda yarışması planlanıyor.

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelmişti.