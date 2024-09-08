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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024 Paralimpik Oyunlarının kapanış töreni yapıldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024 Paralimpik Oyunlarının kapanış töreni yapıldı

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi. Şiddetli yağmura rağmen büyük ilgi gören tören, Stade de France'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 23:29 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:29
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        Paralimpik'te görkemli kapanış!
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        Stade de France'da Paris 2024 Paralimpik Oyunları için görkemli bir kapanış töreni düzenlendi.

        Organizasyondaki şiddetli yağmura rağmen 80 bine yakın sporsever, töreni takip etti.

        Kapanış töreninde Türk bayrağını para yüzmede 2 altın madalya kazanan milli sporcu Umut Ünlü ile para masa tenisinde bronz madalya alan Kübra Korkut taşıdı.

        Ülkeleri temsilen sporcular, sahnenin etrafında kendileri için kurulan alanda oturdu. Her ülkeden bir kadın ve bir erkek sporcu, kurulan platformdan ülkelerinin bayraklarıyla geçti.

        Stadyumun ortasındaki elektronik müzik sahnesinde 24 sanatçı, konser verdi. Işık ve havai fişek gösterilerinin yer aldığı tören, renkli anlara sahne oldu.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da kapanış törenini izlediği oyunlar, paralimpik meşalenin söndürülmesiyle sona erdi.

        Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin bayrağı, 2028'de oyunlara ev sahipliği yapacak Los Angeles'a teslim edildi.

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