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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Ahmet Kaplan yarı finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Ahmet Kaplan yarı finalde!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:30
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        Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi.

        Roland Garros'da oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde çeyrek final mücadeleleri yapıldı.

        Ahmet Kaplan, çeyrek finalde 4 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Lapthorne'la karşılaştı.

        İlk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçen milli sporcu, ikinci seti 6-3 kaybetti ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Final setinde rakibine 6-3 üstünlük kuran Ahmet Kaplan, tarihi bir başarı elde ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Ahmet Kaplan, yarı finalde yarın 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink'le karşılaşacak.

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