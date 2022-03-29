11 ayın sultanı olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Keyifli iftar sofralarının hazırlıkları tüm hızı ile devam ederken oruç tutan kişiler, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalarına devam ediyor. Parfüm sıkmak orucu bozar mı? sorusu ile diyanete en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Parfümün içinde bulunan alkolün orucu bozduğu yönünde yorumlar olsa da parfüm sıkmak orucu bozar mı diyanet tarafından detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşte parfümün oruç üzerindeki etkileri hakkında merak edilen her şey.

Parfüm Sıkmak Orucu Bozar Mı?

Parfüm sıkmak orucu bozar mı diyanete en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. Bu konu diyanet tarafından açık bir şekilde merak edenler için cevaplanmıştır. Öncelikle parfüm sıkmak orucu bozan durumlardan biri değildir. Ancak bir parfümü, deodorantı ya da kolonyayı oruçlu iken koklamaz caiz olarak belirtilmiştir. Vücuda parfüm sıkmak oruç bozar mı? sorusunun cevabı ise hayırdır. Bunun nedeni parfüm, deodorant ve kolonyanın yemek ya da içecek olmamasıdır. Vücuda dışarıdan bir besin takviyesi olmadığı için oruç bozulmaz. Orucun bozulması için kişinin vücuduna dışarıdan bir yemek ya da içecek girmelidir.

Abdestliyken Parfüm Sıkmak Orucu Bozar Mı?

Oruçluyken parfüm sıkılırsa oruç gider mi? sorusunun yanı sıra kişiler, Abdestliyken parfüm sıkmak orucu bozar mı? sorusunu da sıkça sormaktadır. Bu durumda kişilerin abdest aldıktan sonra parfüm sıkmalarının orucu bozduğu yönünde de herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Özellikle oruçlu olduğu zaman aralığında dışarıda olmak zorunda olan, insanlar ile iletişim halinde olmak zorunda olan kişilerin kişisel temizliklerine dikkat etmeleri büyük önem arz eder. Bu yüzden oruçlu oldukları zamanda, abdestli oldukları zamanda bu kişiler parfüm sıkabilir. Bu durum Ramazan ayı boyunca ibadetini yerine getirmek isteyen kişileri zor duruma sokmayacaktır. Kişiler gönül rahatlığı ile oruç tuttukları süre boyunca parfüm sıkabilir. Bu konuda diyanet işleri başkanlığından da aksini belirten açıklamalar yapılmamaktadır.