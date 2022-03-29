11 ayın sultanı olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Keyifli iftar sofralarının hazırlıkları tüm hızı ile devam ederken oruç tutan kişiler, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalarına devam ediyor. Parfüm sıkmak orucu bozar mı? sorusu ile diyanete en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Parfümün içinde bulunan alkolün orucu bozduğu yönünde yorumlar olsa da parfüm sıkmak orucu bozar mı diyanet tarafından detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşte parfümün oruç üzerindeki etkileri hakkında merak edilen her şey.
Parfüm Sıkmak Orucu Bozar Mı?
Parfüm sıkmak orucu bozar mı diyanete en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. Bu konu diyanet tarafından açık bir şekilde merak edenler için cevaplanmıştır. Öncelikle parfüm sıkmak orucu bozan durumlardan biri değildir. Ancak bir parfümü, deodorantı ya da kolonyayı oruçlu iken koklamaz caiz olarak belirtilmiştir. Vücuda parfüm sıkmak oruç bozar mı? sorusunun cevabı ise hayırdır. Bunun nedeni parfüm, deodorant ve kolonyanın yemek ya da içecek olmamasıdır. Vücuda dışarıdan bir besin takviyesi olmadığı için oruç bozulmaz. Orucun bozulması için kişinin vücuduna dışarıdan bir yemek ya da içecek girmelidir.
Abdestliyken Parfüm Sıkmak Orucu Bozar Mı?
Oruçluyken parfüm sıkılırsa oruç gider mi? sorusunun yanı sıra kişiler, Abdestliyken parfüm sıkmak orucu bozar mı? sorusunu da sıkça sormaktadır. Bu durumda kişilerin abdest aldıktan sonra parfüm sıkmalarının orucu bozduğu yönünde de herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Özellikle oruçlu olduğu zaman aralığında dışarıda olmak zorunda olan, insanlar ile iletişim halinde olmak zorunda olan kişilerin kişisel temizliklerine dikkat etmeleri büyük önem arz eder. Bu yüzden oruçlu oldukları zamanda, abdestli oldukları zamanda bu kişiler parfüm sıkabilir. Bu durum Ramazan ayı boyunca ibadetini yerine getirmek isteyen kişileri zor duruma sokmayacaktır. Kişiler gönül rahatlığı ile oruç tuttukları süre boyunca parfüm sıkabilir. Bu konuda diyanet işleri başkanlığından da aksini belirten açıklamalar yapılmamaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!