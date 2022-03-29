Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İnanç Göz damlası orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? Diyanet ile oruçluyken göze damla damlatmak orucu bozar mı?

Göz damlası oruç bozar mı? Oruçluyken göze damla damlatmak orucu bozar mı?

Ramazan ayına sayılı günler kala, bu mübarek ayı oruç tutarak geçirmek isteyenler merak ettikleri konuları araştırmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi, oruca zarar veren, bozan ve mekruh hale getiren konular en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Ramazan ayı dışında gerçekleştirdikleri eylem ve davranışların Ramazan ayında oruca olan etkilerini merak edenler hem internet üzerinden hem de diyanetten araştırma yapıyor.

29.03.2022 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
Göz damlası orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? Diyanet ile oruçluyken göze damla damlatmak orucu bozar mı?
Göz damlası orucu bozar mı?
0:00 / 0:00

Göz damlası, kişilerin göz problemi yaşamalarından dolayı doktor tarafından kullanılması önerilen tıbbi bir tedavi yöntemidir. Ancak, ramazan ayını oruç tutarak geçirmek isteyenler, normal süreçlerde kullandığı bu göz damlasının oruca herhangi bir yan etkisi olup olmadığını bilmek ister. Bu yüzden başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere farklı kaynaklar ve alimlerden konuyla ilgili bilgi alırlar. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda göze damla akıtmak orucu götürür mü? sorusunu cevapladık. İşte konuyla ilgili merak edilen her şey yazımızda sizleri bekliyor.

Göz Damlası Orucu Bozar mı?

Oruç tutan kişiler, oruçlarına zara gelsin istemezler. Bu yüzden rutin olarak gerçekleştirdikleri davranışların oruca olan etkisini merak ederler. Ramazan ayında orucu bozan durumlar genel hatları ile aslında oldukça belirgindir. Orucun bozulması için kişilerin bir gıda tüketmesi, vücutlarına sıvı girmesi ya da cinsel ilişkiye girmeleri gerekir.

Bunun yanı sıra orucu bozmayan ama mekruh duruma sokan, hayrını azaltan durumlar da var. Bu ince çizgilerden dolayı özellikle sağlık sorunundan dolayı göz damlası kullananlar göze damla damlatmak orucu bozar mı? sorusunu sıkça sorar. Ancak göze damla damlatmak orucu bozan davranışlar arasında yer almaz.

Göze Damla Damlatmak Orucu Bozar Mı?

Göze damla damlatmak orucu bozar mı diyanet tarafından, orucu bozmayan durumlar olarak cevaplanır. Bunun nedeni göz damlasını vücuda bir besin olarak girmemesidir. Göz damlası kullanımı bir göz sağlığı probleminden dolayı kullanılmaktadır. Göz damlası etki alanı olan çok küçük miktardan kullanılması gereken bir ilaçtır. Göze damlatıldığı zamanda bir kısmı gözün kırpılması ile dışarıya çıkar. Göze damlatılan damla ise gözenekler aracılığı ile vücuda girer. Ancak bu göz damlası vücut için bir besin kaynağı değildir. Bu yüzde oruçlu iken göze damla damlatmanın oruca herhangi bir zararı bulunmaz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Akne izleri nasıl geçer?
Akne izleri nasıl geçer?
Tartışmalara yol açan standa para cezası
Tartışmalara yol açan standa para cezası
Etkinlikteki pilavı yiyen 250 öğrenci zehirlendi!
Etkinlikteki pilavı yiyen 250 öğrenci zehirlendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.