Parfe yapmak isteyenler için pratik ve kolay parfe tarifini vereceğiz. Parfe malzemeleri ile adım adım tarifi takip ederek siz de parfe yapabilirsiniz.

KAHVELİ PARFE İÇİN MALZEMELER

Bir paket yulaflı bisküvi

1 bardak fındık

1 adet yumurta

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

5 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı granül kahve

SERVİSİ İÇİN

1 adet Türk kahvesi

KAHVELİ PARFE NASIL YAPILIR?

Bisküvileri küçük parçalara ayırın. Fındık içini bir mutfak robotu yardımıyla toz haline getirin. Bu arada yarım su bardağı kadar soğuk sütle granül kahveyi karıştırıp ayrı bir kenarda bekletin. Toz krem şanti ve 1 bardak soğuk sütü derin bir karıştırma kabına alın. Mikser yardımıyla, yüksek devirde sürekli karıştırıp kıvam alana kadar çırpın. Daha sonra da buzdolabında bekletin.



Cam bir kaseye aldığınız yumurta ve toz şekeri kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü karıştırarak çırpın. Ancak bu noktada cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin. Şekerli çırpılmış yumurtayı soğuması için ayrı bir cam kaseye aktarın. Ufalanmış bisküvi ve ince çekilmiş fındık içini ekleyin.

Sütle karıştırılmış granül kahve ve buzdolabında bekleyen çırpılmış krem şantiyi katın. Bir spatula yardımıyla tüm malzemeyi yavaşça karıştırın. Porsiyonluk kalıpların iç kısımlarını streç filmle kaplayın. Hazırladığınız karışımı kalıplara boşaltıp üzerlerini streçledikten sonra derin dondurucuda en az 3 saat kadar bekletin. Daha sonra parfeleri kalıplardan çıkararak tabaklara koyun. Üzerini arzuya göre kahve ile süsleyin. Kahveli parfeniz hazır! Afiyet olsun...