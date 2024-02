REKLAM advertisement1

İKSV’nin performans mekânı Salon İKSV’nin iyi müziği yeşillikler içinde izleyicileriyle buluşturduğu +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu sene de Bonus Parkorman’da 29-30 Haziran’da heyecan verici isimlere evsahipliği yapacak. Cumartesi günü Stavroz performanslarıyla festivalin temposunu yükseltirken, Pazar günü Parcels ve La Femme sahneyi bir açık hava diskosuna çevirecek. Festival sahnesine eklenecek yeni isimler de önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Festival programında kimler var?

Elektronik dans müziğinin en “canlı” hâli: Parcels

Daft Punk’ı izleme şansı artık kaçmış olabilir ama Parcels’ı tam baharındayken canlı görme fırsatı kaçmaz!

Parcels, pop müzik otoritesi NME dergisinde “arsız, zamansız ve şeytani bir şekilde akılda kalıcı” övgülerine mazhar olan ilk albümlerini 2018’de çıkardı. Onu izleyen Day/Night, bu sefer İngiltere’de Rolling Stone’un gürültülü alkışlarıyla karşılandı. Canlı performanslarıyla göz dolduran grup, geçtiğimiz yıl Los Angeles’taki Hollywood Bowl ve New York Central Park’taki SummerStage de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında kapalı gişe çaldı, bu en kapsamlı turları Daft Punk kıyaslamalarını da beraberinde getirdi. Funk ağırlıklı dönemlerini yavaşça geride bırakan Parcels, ilkini David Bowie’nin Berlin günlerine damgasını vuran Hansa Studios’ta kaydettikleri canlı disko kayıtlarına Paris’te, Le Palace’ta kaydettikleri Live Vol. 2 ile devam ediyor.

Fatale’i isminde gizli La Femme Bonus Parkorman’ı altüst etmeye geliyor

Geçtiğimiz yıl festivalde baş döndüren L’impératrice’den sonra Fransız saykedelyasının İstanbul’daki bayrağını devralan La Femme, Salon İKSV’de fırtına etkisi yaratmıştı. Şimdi La Femme, Bonus Parkorman’da binlerce müzikseveri baştan çıkarmak için yeniden İstanbul yollarına düşüyor. Son 13 yıl içinde yayımladıkları beş albümle büyüyerek Fransa’nın en havalı, en şaşırtıcı, en “rock and roll” gruplarından biri oldu La Femme. 2013’teki ilk albümleri Psycho Tropical Berlin, Fransa’nın Grammy’leri olarak bilinen Victoires de la Musique’te altın plak ve Yılın Albüm Keşfi ödülünü aldı.

Minimal teknonun sahnede devleşen dörtlüsü Stavroz’dan live set

Stavroz, seyircinin ruh hâlini iyi okuyan, her zaman canlı çaldıkları setleriyle sahneye, mekâna, seyirciye özel, tekrarı olmayan deneyimler sunan bir dörtlü. Elektronikayı hem coşkulu bir dans müziği olarak ileri taşıyor hem de etnik ve akustik öğelerle, cazla benzerine az rastlanır doğallıkta bir alışveriş kuruyorlar. Elektronik müzikteki yenilmezliklerinin ilk kanıtı olan The Ginning’den geçen yıl çıkardıkları Kick Up The Dust’a giden yolda pek çok kez ödül aldılar; Kindisch, Bedrock ve kendi kurdukları Moodfamily plak şirketleri için çoğu liste başı olacak parçalar kaydettiler. Spotify’da yarım milyondan fazla aylık dinleyicileri, uluslararası festivallerdeki yer gök inleten performansları, Stavroz’un yıllar içinde sessiz sedasız zamansızlaştığını gösteriyor.

Bu yıl da festivalin destekçileri arasında yer alan Sephora birçok etkinlikle festival alanını renklendirerek güzellik tutkunlarıyla buluşacak. TBWA tarafından hazırlanan afiş tasarımıyla +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, eklenecek sürpriz isimlerle bu yazın en renkli festivali olmaya aday.

Avantajlı dönem festival biletleri , 13 Şubat Salı İKSV Lale Kart üyeleri için başlayacak öncelikli satış döneminin ardından 14 Şubat Çarşamba günü Passo’da genel satışa çıkıyor.

Festivalle ilgili gelişmeleri ve duyuruları Salon İKSV’nin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.