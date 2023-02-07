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Haberler Sağlık Paratiroid Hormonu Görevi Nedir? Paratiroid Hormonu Yüksekliği Belirtileri Neler?

Paratiroid hormonu görevi nedir? Paratiroid hormonu yüksekliği belirtileri neler?

Hormonlar kanınız vasıtasıyla organlarınıza, kaslarınıza ve diğer dokularınıza önemli sinyaller taşıyarak vücudunuzdaki farklı işlevleri koordine eden kimyasallardır. Bu mesajlar bedeninize ne yapılacağını ve ne zaman yapılacağını aktarır. Peki, vücut için önemli görevleri olan paratiroid hormonu nedir? Paratiroid hormonu nasıl düşürülür?

Giriş: 07.02.2023 - 19:01 | Güncelleme: ABONE OL
Paratiroid Hormonu Görevi Nedir? Paratiroid Hormonu Yüksekliği Belirtileri Neler?
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Paratiroid Hormonu Nedir?

Paratiroid hormonu; kemiklerinizdeki değil, kanınızdaki kalsiyum seviyesini kontrol etmek için paratiroid bezlerinin ürettiği ve salgıladığı bir hormondur. Kalsiyum vücudunuzdaki en önemli ve yaygın minerallerden biridir. PTH ayrıca kanınızdaki ve kemiklerinizdeki fosfor ve D vitamini düzeylerini kontrol etmeye de yardımcı olur. Vücudunuz kanınızda düşük kalsiyum seviyeleri tespit ettiğinde paratiroid beziniz paratiroid hormonu (PTH) salgılar. Paratiroid hormonu, vücudunuzun aşağıdaki kısımlarını etkileyerek kanınızdaki kalsiyum seviyelerini düzenler.

  • Kemikler: Kemiklerinizden kan dolaşımınıza az miktarda kalsiyum salınması için uyarıda bulunur.
  • Böbrekler: Böbreklerinizde aktif D vitamini (kalsitriol) üretimini sağlar. PTH aynı zamanda böbreklerinize kalsiyumu idrarınızla dışarı atmak yerine vücudunuzda tutması için sinyal gönderir.
  • İnce bağırsak: İnce bağırsağınıza yediğiniz gıdadan daha fazla kalsiyum emmesi için mesaj gönderir.

Kan kalsiyum seviyeniz düşükken paratiroid bezleriniz PTH salgıladığında PTH vücudunuzda sadece birkaç dakika aktif olur. Kan kalsiyum seviyeleriniz yükseldiğinde, paratiroid bezleriniz PTH salmayı durdurur.

Paratiroid Hormonu Yüksekliği Belirtileri

Paratiroid hormonu normal değerleri için belirlenen aralık 15-65 pg/mL şeklindedir. Kanınızda yüksek seviyelerde paratiroid hormonu (PTH) olduğunda bu durum kanınızda yüksek kalsiyum seviyelerine (hiperkalsemi) ve kanınızda düşük fosfor seviyelerine (hipofosfatemi) neden olur. Bu da belirli semptomlara ve sağlık sonuçlarına sebebiyet verir. Paratiroid hormonu (PTH) başlıca birkaç önemli işlevi olan kanınızdaki kalsiyum miktarını kontrol ettiğinden, yüksek PTH düzeylerinde yaşayacağınız belirtiler aslında yüksek kan kalsiyum düzeylerinin belirtileridir. Bu semptomlar şu şekildedir:

  • Eklem ağrısı ve kemik ağrısı
  • Daha sık idrara çıkma ve susama
  • Kas ağrıları, halsizlik, kramplar ve/veya seğirmeler
  • Yorgunluk
  • Odaklanmada zorluk
  • Depresyon ve/veya hafıza kaybı
  • İştahta azalma
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Kabızlık

Bu hiperkalsemi, yani paratiroid hormonu yüksekliği belirtilerini yaşarsanız sağlık uzmanınızla iletişime geçmeniz önemlidir.

Paratiroid Hormonu Nasıl Düşürülür?

Hiperparatiroidizm, bir veya daha fazla paratiroid bezinizin aşırı aktif hale geldiği ve çok fazla paratiroid hormonu (PTH) salgıladığı bir durumdur. Bu, hiperkalsemi olarak bilinen bir durum olan kanınızdaki kalsiyum seviyelerinin yükselmesine neden olur. Hafif hiperparatiroidizminiz varsa (semptom yok, kan kalsiyum seviyeleri sadece biraz yükselmiş), hekiminiz bunu hemen tedavi etmeyi seçmeyebilir. Bunun yerine, kan kalsiyum seviyenizi (6 ayda bir), kan basıncınızı (6 ayda bir), böbrek fonksiyonunuzu (her yıl) ve kemik yoğunluğunuzu (1 ila 3 yılda bir) izleyecektir. Doktorunuz hiperparatiroidizminizin acil tedaviye ihtiyacı olmadığına inanıyorsa sizin yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir.

  • Daha fazla su için.
  • Aktif kalın ve kemiklerinizi güçlü tutmak için daha fazla egzersiz yapın.
  • Lityum almayın, çünkü bu ilaçlar kanınızdaki kalsiyum seviyesini artırabilir.
  • D vitamini seviyeniz düşükse D vitamini takviyesi almanız gerekip gerekmediğini doktorunuza sorun.

Daha şiddetli hiperparatiroidizm semptomlarınız veya büyümüş bir paratiroid beziniz (veya bezleriniz) varsa hekiminiz aşırı aktif bezlerin çıkarılması için ameliyat önerebilir. Deneyimli bir cerrah tarafından yapılan cerrahi, vakaların yaklaşık %95'inde hiperparatiroidizmi tedavi edebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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