'Paralimpik Hedefler Çalıştayı' gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu'nun ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Gençlik ve Spor Bakanlığı daire başkanları, İstanbul İl Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, TMPK Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanvekili Nihat Usta, engelli spor federasyonları ve paralimpik branşları bünyelerine alan federasyonların temsilcileri, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, paralimpik sporun geçmişten bugüne sportif başarılarını değerlendirerek şu şekilde konuştu.

“Paralimpik Sporlar Dünyasının paydaşları ile birlikte bu toplantıyı düzenlememizin amacı, sportif anlamda geçmişten bugüne mevcut durumun değerlendirmesini yapıp, gelecek için belirleyeceğimiz hedeflerin yol haritasını oluşturmaktır. Paralimpik Hedefler toplantısının ana amacı geleceğe giden yolun taşlarını, bu taşları döşeyenlerle birlikte oluşturmaktır. O yüzden burada doğrusuyla, yanlışıyla her şey konuşulmalı. Öncelikle mevcut durumumuzu değerlendirmeli ve büyük resmin fotoğrafını çekip, objektif gözle bakmamız lazım.Paralimpik Sporlarda son 20 yılda önemli bir yol aldığımızı düşünüyorum. Bu gelişimin öncüsü, lideri, kurucu, “abisi”, Sayın Yavuz Kocaömer’i tekrar saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 30 yılda Paralimpik Oyunlarda sadece bir sporcudan 87 sporcuya ulaşmışız. Ve de 15 madalyaya… Bu önemli bir başarı mı? Elbette çok önemli ve kıymetli, biraz uzun sürse de kuruluş dönemi olarak düşünelim bu süreci. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Ülke potansiyelimizin çok ama çok gerisindeyiz maalesef. Son 20 yılda katıldığımız ve hem sporcu hem madalya sayılarımızın arttığı 6 Paralimpik Oyunlarda maalesef ülke sıralamamız ortalama 40’larda. Maalesef bu üzerinde düşünmemiz, çözüm üretmemiz gereken çok önemli bir konu, sportif anlamda. Son Tokyo Paralimpik Oyunlarına rekor katılımla 87 Sporcumuz ile gittik.2’si Altın 15 madalya kazandık. Paralimpik Sporcular, Tokyo’da 539 kategoride yarıştı, biz ise 53 kategoride yarışma hakkı elde edebildik. Oyunların %10’nunda yarışmacı olabildik, maalesef %90’nında yoktuk. Tokyo’da verilen toplam madalyanın %1’inden azı Türkiye’ye gelmiş. Biz kendimizi ne kadar översek övelim, rakamlar ortada. Bardağın dolu tarafına bakarken boş tarafının büyüklüğüne dikkat etmek lazım.. Amerika’daki rakip sporcu ne teknoloji kullanıyorsa bizim sporcularımızda aynı teknolojiyi kullanmalı, sporcularımızın antrene olduğu tesislerimizin Avrupalı rakiplerimizden eksiği olmamalı, antrenörlerimizin donanımı, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz dünyadaki meslektaşlarından geride kalmamalı her anlamda. Golbol Milli Takımımıza bakın ya da Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi sporcularımıza Rio ve Tokyo’da arka arkaya dünyayı domine ettiler…

Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları aynı şekilde demek ki olabiliyormuş.

Paralimpik Oyunlarda katılamadığımız diğer branş ve kategorilerde de neden olmasın?”